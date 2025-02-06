В Петербурге задержали горе-мамашу, дважды уронившую трёхмесячную дочь на кафельный пол

Накануне в детскую городскую больницу №2 по Санкт-Петербургу поступила трёхмесячная девочка с ушибом головного мозга средней степени. В ходе расследования было установлено, что малышка выпала из рук пьяной матери на кафельный пол, получив серьёзные травмы.

Молодая мамаша роняет дочку на пол. Видео © 78.ru

Как передаёт 78.ru, помимо ушиба мозга у малышки также диагностировали вдавленный перелом левой теменной кости и линейный перелом правой теменной кости. В больницу она попала в состоянии средней степени тяжести.

Как выяснили правоохранители, 5 февраля 21-летняя мать ребёнка в состоянии алкогольного опьянения вступила в словесную перепалку с сожителем. По неосторожности она дважды уронила малышку с высоты собственного роста на кафельный пол. В ходе проверки выяснилось, что ранее семья на учёте не состояла. Возбуждено дело о причинении умышленного тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Девушка задержана.