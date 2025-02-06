Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 09:38

Курс доллара впервые с октября 2024 года упал до 96 рублей

Доллар США упал до 96 рублей. Об этом свидетельствуют сведения финансового приложения investing.com, отражающего котировки и графики в реальном времени.

Согласно данным приложения, к 10:40 по московскому времени один доллар торговался по 96,75 рубля, потеряв 1,26% от начала торгов. До таких значений рубль укрепился впервые с октября прошлого года.

Цены на золото снова обновили исторический максимум
Цены на золото снова обновили исторический максимум

А ранее Life.ru сообщал, что турецкая валюта — лира — упала ниже 36 за доллар. По данным торгов, это новый исторический минимум, так как американская валюта впервые стала стоить дороже 36 лир.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sebaguir

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • США
  • Валюта
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar