Курс доллара впервые с октября 2024 года упал до 96 рублей
Доллар США упал до 96 рублей. Об этом свидетельствуют сведения финансового приложения investing.com, отражающего котировки и графики в реальном времени.
Согласно данным приложения, к 10:40 по московскому времени один доллар торговался по 96,75 рубля, потеряв 1,26% от начала торгов. До таких значений рубль укрепился впервые с октября прошлого года.
А ранее Life.ru сообщал, что турецкая валюта — лира — упала ниже 36 за доллар. По данным торгов, это новый исторический минимум, так как американская валюта впервые стала стоить дороже 36 лир.
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