Курс доллара впервые с октября 2024 года упал до 96 рублей

Доллар США упал до 96 рублей. Об этом свидетельствуют сведения финансового приложения investing.com, отражающего котировки и графики в реальном времени.

Согласно данным приложения, к 10:40 по московскому времени один доллар торговался по 96,75 рубля, потеряв 1,26% от начала торгов. До таких значений рубль укрепился впервые с октября прошлого года.