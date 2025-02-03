Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума

Турецкая лира обновила свой личный антирекорд по отношению к доллару. Американская валюта впервые стала стоить дороже 36 лир. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к лире взлетал и до 36,0015 лиры, но к 14:26 по Москве он немного понизился — до 35,9931 лиры (рост 0,83%). Во время закрытия один доллар стоил 35,6977 лиры.

По данным турецкого Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в Турции составила 42,12% при прогнозируемом показателе в 41,25%.