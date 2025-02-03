Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума
Турецкая лира упала ниже 36 за доллар, это новый исторический минимум
Турецкая лира обновила свой личный антирекорд по отношению к доллару. Американская валюта впервые стала стоить дороже 36 лир. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара к лире взлетал и до 36,0015 лиры, но к 14:26 по Москве он немного понизился — до 35,9931 лиры (рост 0,83%). Во время закрытия один доллар стоил 35,6977 лиры.
По данным турецкого Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в Турции составила 42,12% при прогнозируемом показателе в 41,25%.
Ранее курс доллара достиг своего максимума по отношению к мировым валютам с ноября 2022 года. Среди причин такого удачного эффекта выделяют рост рабочих мест в США и победу на выборах президента Дональда Трампа. Однако сейчас американскому политику предстоит решить «фундаментальную дилемму», поскольку доллар оказался переоценённым.
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