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Регион
3 февраля, 14:21

Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума

Турецкая лира упала ниже 36 за доллар, это новый исторический минимум

Турецкая лира обновила свой личный антирекорд по отношению к доллару. Американская валюта впервые стала стоить дороже 36 лир. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к лире взлетал и до 36,0015 лиры, но к 14:26 по Москве он немного понизился — до 35,9931 лиры (рост 0,83%). Во время закрытия один доллар стоил 35,6977 лиры.

По данным турецкого Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в Турции составила 42,12% при прогнозируемом показателе в 41,25%.

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Ранее курс доллара достиг своего максимума по отношению к мировым валютам с ноября 2022 года. Среди причин такого удачного эффекта выделяют рост рабочих мест в США и победу на выборах президента Дональда Трампа. Однако сейчас американскому политику предстоит решить «фундаментальную дилемму», поскольку доллар оказался переоценённым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / gd_project

Владимир Озеров
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