В США рассказали о дилемме, стоящей перед Трампом

После вступления в должность президент США Дональд Трамп столкнулся с «фундаментальной дилеммой», возникшей на валютном рынке из-за переоценённости доллара. Об этом сообщает агентство Bloomberg на основании статьи Стивена Мирана, которого администрация американского лидера назначила на должность председателя Совета экономических консультантов.

Миран утверждает, что доллар оказался переоценённым из-за его статуса мировой резервной валюты. У него слишком высокий обменный курс, что, по мнению советника, значительно снижает конкурентоспособность экспорта и не позволяет развиваться производству в Штатах, в том числе тормозит выпуск оружия, что напрямую влияет на безопасность в государстве. Экономист подчеркнул, что высок риск истощения экономики в США, после чего инвесторы перестанут вкладываться в американские активы.

«С точки зрения торговли доллар постоянно переоценён, в значительной степени потому, что долларовые активы функционируют как мировая резервная валюта», — указал в своём материал Миран.