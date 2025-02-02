В США рассказали о дилемме, стоящей перед Трампом
Bloomberg: Трамп столкнулся с дилеммой из-за переоценённого доллара
После вступления в должность президент США Дональд Трамп столкнулся с «фундаментальной дилеммой», возникшей на валютном рынке из-за переоценённости доллара. Об этом сообщает агентство Bloomberg на основании статьи Стивена Мирана, которого администрация американского лидера назначила на должность председателя Совета экономических консультантов.
Миран утверждает, что доллар оказался переоценённым из-за его статуса мировой резервной валюты. У него слишком высокий обменный курс, что, по мнению советника, значительно снижает конкурентоспособность экспорта и не позволяет развиваться производству в Штатах, в том числе тормозит выпуск оружия, что напрямую влияет на безопасность в государстве. Экономист подчеркнул, что высок риск истощения экономики в США, после чего инвесторы перестанут вкладываться в американские активы.
«С точки зрения торговли доллар постоянно переоценён, в значительной степени потому, что долларовые активы функционируют как мировая резервная валюта», — указал в своём материал Миран.
Одним из решений непростой ситуации, сложившейся в США, может служить введение пошлин. Миран указал, что размер денежный сбор в размере 20-50% будет способствовать улучшению экономики намного лучше, чем пошлины размером в 2%, которые были установлены до вступления Трампа в должность.
Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома утвердил введение пошлин на товары, поставляемые из Канады, Мексики и Китая. Их размер составил 25% для первых двух стран, а для Поднебесной — всего 10%. Документ вступит в силу с 4 февраля. Канада и Мексика уже заявили о намерении принять ответные меры.
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