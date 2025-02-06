Умер экс-замглавы МИД России Титов

В возрасте 66 лет скончался Владимир Титов, бывший первый заместитель министра иностранных дел России. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Сегодня ушёл из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал Карасин в телеграм-канале.

По его словам, Титов «имел сильный характер» и пользовался уважением, а порой и опасением в министерстве. Он был выдающейся личностью, способной принимать и отстаивать свои решения. Причина смерти Титова не была уточнена.

Владимир Титов родился в 1958 году в Москве. С 2005 по 2013 год он занимал должность заместителя министра иностранных дел Сергея Лаврова, а с 2013 по 2024 год — его первого заместителя. В этой роли он курировал административные, кадровые и консульские вопросы, а также отношения РФ с европейскими государствами.