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Регион
6 февраля, 09:47

В Кабардино-Балкарии подростка в кителе обвинили в пропаганде нацизма

В КБР пришедшего на собрание в кителе подростка обвинили в пропаганде нацизма

В КБР пришедшего на собрание в кителе подростка обвинили в пропаганде нацизма. Обложка © Telegram / Mash Gor

В КБР пришедшего на собрание в кителе подростка обвинили в пропаганде нацизма. Обложка © Telegram / Mash Gor

Подростка из Кабардино-Балкарии, пришедшего на собрание КПРФ в армейском кителе, обвинили в пропаганде нацизма. Об этом пишет Mash Gor.

15-летний Денис из Тырныауза проводит молодёжные встречи компартии, где обсуждают исторические события с элементами костюмированного представления. Для обсуждения ГДР он купил китель на маркетплейсе.

Фотографию участников выложили на сайт партии, но кто-то усмотрел в образе Дениса фашистские элементы. Снимок удалили, однако затем решили наказать клеветников. Следственный комитет отказался возбуждать дело, а коммунисты обратились в прокуратуру и намерены вернуть фото на сайт.

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Тем временем суд Нижегородской области оштрафовал жителя региона на 4 миллиона рублей за издевательство над подвигами героев Великой Отечественной войны Александра Матросова и Алексея Маресьева. Региональные управления ФСБ и МВД выяснили, что подсудимый в Сети совершил публичные акты неуважения и глумления над подвигами ветеранов ВОВ.

Оксана Попова
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