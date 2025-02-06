В Кабардино-Балкарии подростка в кителе обвинили в пропаганде нацизма

Подростка из Кабардино-Балкарии, пришедшего на собрание КПРФ в армейском кителе, обвинили в пропаганде нацизма. Об этом пишет Mash Gor.

15-летний Денис из Тырныауза проводит молодёжные встречи компартии, где обсуждают исторические события с элементами костюмированного представления. Для обсуждения ГДР он купил китель на маркетплейсе.

Фотографию участников выложили на сайт партии, но кто-то усмотрел в образе Дениса фашистские элементы. Снимок удалили, однако затем решили наказать клеветников. Следственный комитет отказался возбуждать дело, а коммунисты обратились в прокуратуру и намерены вернуть фото на сайт.