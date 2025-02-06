Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 10:17

В Кремле прокомментировали планы по реконструкции цирка на проспекте Вернадского

Песков: Кремль не оценивает проект перестройки цирка в Москве, это задача людей

Проект здания Большого Московского цирка. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Проект здания Большого Московского цирка. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В Кремле не занимаются оценкой реконструкции Большого Московского цирка, так как этим должны заниматься сами москвичи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы не можем и не должны оценивать проекты. Проекты должны готовить специалисты и оценивать граждане и жители города по тем предложениям, которые формулируют специалисты из мэрии Москвы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Проект здания Большого Московского цирка. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Проект здания Большого Московского цирка. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Песков дополнил, что Москва стала одним из лучших городов в мире. Таких достижений удалось добиться благодаря усилиям горожан и властей. По словам пресс-секретаря главы государства, столицу можно смело признать лучшим городом мира — по комфорту и красоте.

Ранее сообщалось, что здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского собираются реконструировать. Постройка превратится в объект циркового искусства мирового уровня, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Не только корабль из «Звёздных войн»: Появились новые рендеры комплекса, который построят вместо дома-книжки в Москве
Не только корабль из «Звёздных войн»: Появились новые рендеры комплекса, который построят вместо дома-книжки в Москве
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar