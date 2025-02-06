В Кремле прокомментировали планы по реконструкции цирка на проспекте Вернадского

В Кремле не занимаются оценкой реконструкции Большого Московского цирка, так как этим должны заниматься сами москвичи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы не можем и не должны оценивать проекты. Проекты должны готовить специалисты и оценивать граждане и жители города по тем предложениям, которые формулируют специалисты из мэрии Москвы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Проект здания Большого Московского цирка. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Песков дополнил, что Москва стала одним из лучших городов в мире. Таких достижений удалось добиться благодаря усилиям горожан и властей. По словам пресс-секретаря главы государства, столицу можно смело признать лучшим городом мира — по комфорту и красоте.