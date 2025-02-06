Обсуждение создания гуманитарного коридора в Курской области зависит от закрытых контактов между военными. Об этом сообщил журналистам 6 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждение этого вопроса зависит от контактов по линии наших военных. Они, безусловно, не могут осуществляться в публичном режиме » , - отметил представитель Кремля.

Напомним, что ещё перед Новым годом Татьяна Москалькова призвала украинское руководство дать мирным жителям покинуть территории в Курской области, занятые военнослужащими ВСУ. Она сообщила, что очень ждёт от Киева решительных действий, тем более что наступили холода и куряне могут находиться в своих укрытиях без отопления.