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Регион
6 февраля, 10:02

Песков высказался об организации гуманитарного коридора в Курской области

Фото © Евгений Мартынов/ТАСС

Фото © Евгений Мартынов/ТАСС

Обсуждение создания гуманитарного коридора в Курской области зависит от закрытых контактов между военными. Об этом сообщил журналистам 6 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждение этого вопроса зависит от контактов по линии наших военных. Они, безусловно, не могут осуществляться в публичном режиме », - отметил представитель Кремля.

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Напомним, что ещё перед Новым годом Татьяна Москалькова призвала украинское руководство дать мирным жителям покинуть территории в Курской области, занятые военнослужащими ВСУ. Она сообщила, что очень ждёт от Киева решительных действий, тем более что наступили холода и куряне могут находиться в своих укрытиях без отопления.

Марина Фещенко
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