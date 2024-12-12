Москалькова призвала Киев открыть гуманитарный коридор в Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала украинское руководство дать мирным жителям покинуть территории в Курской области, занятые военнослужащими ВСУ. Об этом она сообщила в беседе с журналистами, подчеркнув, что сейчас граждане находятся там в подвалах, без подвоза воды, медикаментов и питания.

«По моим данным, они [мирные жители на оккупированных территориях], как правило, находятся в подвальных помещениях домов или разрушенных домов. Там, по моим данным, нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций. И я обращалась уже к украинской стороне с тем, что они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место», — отметила омбудсмен.

Москалькова сообщила, что очень ждёт от Киева решительных действий по открытию гуманитарных коридоров, тем более что наступили холода и куряне могут находиться в своих укрытиях без отопления. Она добавила, что у Москвы есть приблизительные данные о количестве жителей, оказавшихся в оккупированных районах. Москалькова заверила, что российская сторона максимально заинтересована в спасении беззащитного населения и требует от Киева ответной реакции.