В Кремле озвучили условие для разблокировки соцсети X в РФ

Разблокировке социальной сети X ничего не будет препятствовать, если сервис выполнит все требования российского законодательства. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о том, что в РФ есть все основания для снятия блокировки с соцсети.

«Вопрос того, выполнил ли X все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется», — заявил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что соцсеть давно переименована с Twitter, на X, поэтому именно Twitter вернуть уже не удастся никогда.