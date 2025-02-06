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Регион
6 февраля, 10:10

В Кремле озвучили условие для разблокировки соцсети X в РФ

Песков: Соцсеть X могут разблокировать только после выполнения законов РФ

Разблокировке социальной сети X ничего не будет препятствовать, если сервис выполнит все требования российского законодательства. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о том, что в РФ есть все основания для снятия блокировки с соцсети.

«Вопрос того, выполнил ли X все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется», — заявил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что соцсеть давно переименована с Twitter, на X, поэтому именно Twitter вернуть уже не удастся никогда.

Мизулина допустила, что Х в России могут разблокировать
Мизулина допустила, что Х в России могут разблокировать

Напомним, X (Бывший twitter) заблокировали в России в марте 2022 года. Причиной послужило неудаление противоправного контента.

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Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Мария Любицкая
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