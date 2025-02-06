В Кремле назвали Москву лучшим городом в мире
Песков: Москва стала лучшим городом мира по комфорту и красоте
Москва стала одним из лучших городов мира благодаря поддержке местных жителей и мэрии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Благодаря усилиям мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей, Москва превратилась в один из, если не самый лучший город мира по комфорту, по красоте, по всему», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
А ранее Life.ru продемонстрировал свежие рендеры огромного здания, которое возведут вместо дома-книжки в Москве на Новом Арбате. Впечатляющий небоскрёб, согласно проекту, будет достигать в высоту 355 метров.
Life.ru