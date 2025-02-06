В Кремле назвали Москву лучшим городом в мире

Москва стала одним из лучших городов мира благодаря поддержке местных жителей и мэрии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Благодаря усилиям мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей, Москва превратилась в один из, если не самый лучший город мира по комфорту, по красоте, по всему», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.