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Регион
6 февраля, 10:42

В Кремле назвали Москву лучшим городом в мире

Песков: Москва стала лучшим городом мира по комфорту и красоте

Москва стала одним из лучших городов мира благодаря поддержке местных жителей и мэрии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Благодаря усилиям мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей, Москва превратилась в один из, если не самый лучший город мира по комфорту, по красоте, по всему», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

А ранее Life.ru продемонстрировал свежие рендеры огромного здания, которое возведут вместо дома-книжки в Москве на Новом Арбате. Впечатляющий небоскрёб, согласно проекту, будет достигать в высоту 355 метров.

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Life.ru

Мария Любицкая
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