Слова Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются ахинеей и вздором. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский живёт в своей виртуальной реальности. Его заявление — это ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз-таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.

Он отметил, что уровень и квалификация работников ЗАЭС регулярно повышаются. Рогов пояснил, что, несмотря на временное прекращение генерации электроэнергии из-за угроз обстрелов со стороны ВСУ, станция находится в лучшем состоянии в отличие от периода, когда объект контролировался властями Незалежной.

«Киевские власти из ядерного объекта выжимали все соки, не вкладывая в её ремонт, модернизацию и развитие», — указал Рогов.