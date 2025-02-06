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Регион
6 февраля, 11:03

«Живёт в виртуальной реальности»: Слова Зеленского о состоянии ЗАЭС назвали ахинеей

Рогов: Слова Зеленского о ЗАЭС — вздор, объект находится в отличном состоянии

Запорожская атомная электростанция. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская атомная электростанция. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Слова Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются ахинеей и вздором. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский живёт в своей виртуальной реальности. Его заявлениеэто ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз-таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.

Он отметил, что уровень и квалификация работников ЗАЭС регулярно повышаются. Рогов пояснил, что, несмотря на временное прекращение генерации электроэнергии из-за угроз обстрелов со стороны ВСУ, станция находится в лучшем состоянии в отличие от периода, когда объект контролировался властями Незалежной.

«Киевские власти из ядерного объекта выжимали все соки, не вкладывая в её ремонт, модернизацию и развитие», — указал Рогов.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что на первой встрече с РФ в рамках дипломатических переговоров Киев хочет затронуть тему статуса ЗАЭС. По его словам, проблемы в функционировании энергетического объекта якобы появились из-за того, что им не управляет «справедливый и профессиональный» менеджмент Украины.

Дарья Нарыкова
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