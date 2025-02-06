РКН оценил вероятность разблокировки X в России
В Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки X нет
Основания для разблокировки соцсети X в России отсутствуют, заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Бывший Twitter заблокировали в марте 2022 года из-за публикации противоправного контента.
«Оснований для разблокировки нет», — цитирует ведомство ТАСС.
Недавно глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что сейчас имеются все условия для разблокировки соцсети Х. Однако она подчеркнула, что в этом вопросе стоит опираться на данные Роскомнадзора о количестве удалённых по запросу материалов и тех, что остаются на платформе.
Shutterstock / FOTODOM / Tada Images