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Регион
6 февраля, 11:02

РКН оценил вероятность разблокировки X в России

В Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки X нет

Основания для разблокировки соцсети X в России отсутствуют, заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Бывший Twitter заблокировали в марте 2022 года из-за публикации противоправного контента.

«Оснований для разблокировки нет», — цитирует ведомство ТАСС.

Недавно глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что сейчас имеются все условия для разблокировки соцсети Х. Однако она подчеркнула, что в этом вопросе стоит опираться на данные Роскомнадзора о количестве удалённых по запросу материалов и тех, что остаются на платформе.

В Кремле озвучили условие для разблокировки соцсети X в РФ
В Кремле озвучили условие для разблокировки соцсети X в РФ
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Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Полина Никифорова
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