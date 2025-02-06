РКН оценил вероятность разблокировки X в России

Недавно глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что сейчас имеются все условия для разблокировки соцсети Х. Однако она подчеркнула, что в этом вопросе стоит опираться на данные Роскомнадзора о количестве удалённых по запросу материалов и тех, что остаются на платформе.