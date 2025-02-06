Сообщения о массовом дезертирстве бойцов ВСУ, предвещающем скорое поражение, выглядят вполне вероятными с учётом нынешней ситуации на фронте. Массовое бегство солдат в истории неоднократно служило предзнаменованием победы противника. Об этом Life.ru сообщил военный эксперт и политолог Анатолий Кошкин.

Наступательные действия ВС РФ, наш героизм и компетентность командиров в значительной степени определяют положение дел у противника. Конечно, понимание у ВСУ приходит. Однако там тоже есть сопротивление со стороны властных структур. Они создают соответствующие карательные органы, наказывают, борются, стараясь продлить свою агонию. Анатолий Кошкин Военный эксперт, политолог

Эксперт отметил, что волнения на фронте возникают постепенно, однако ситуацию может усугубить начавшаяся предвыборная кампания на Украине. Политолог пояснил, что в обществе часто возникает конкуренция, но побеждает тот, кто стремится к миру. Интересно, что Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко именно благодаря обещаниям украинцам о мире и русском языке, однако реальность оказалась иной.

Сейчас ситуация на фронте для ВСУ складывается весьма плачевно. Как подчеркнул Кошкин, в проигрышном положении даже находятся элитные подразделения противника, засевшие на территории Курской области, которую ВС РФ уже зачисти на две трети. Также заметные успехи наши бойцы достигают на Харьковском направлении, взята Барановка на Донецком направлении.