Участник «Времени героев» будет курировать информполитику в Оренбуржье
Участника «Времени героев» Муссагалеева назначили и.о. замминистра в Оренбуржье
Нурсултан Муссагалеев. Фото © «Время героев»
Участника программы «Время героев» Нурсултана Муссагалеева назначили исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области. Герой России и кавалер трёх орденов Мужества в мае 2024 года стал одним из 83 участников программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
«Нас учат руководители нашей страны. Рассказывают не только как функционируют ключевые отрасли российской экономики, но и как грамотно подобрать себе команду, что отличает эффективного управленца, как выстроить работу коллектива», — поделился Муссагалеев.
Он рассказал, что его наставником в рамках программы стал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Герой подчеркнул, что для него большая ответственность войти в состав областного правительства. В свою очередь, губернатор выразил уверенность в том, что Нурсултан станет значимым членом команды.
Муссагалеев родился в посёлке Плодородный Новосергиевского района Оренбургской области и окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. За выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО) Нурсултан удостоен звания Героя России, награждён тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Ранее участник программы «Время героев» Роман Гришин был назначен на должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР). Кавалер ордена Мужества выразил благодарность своему наставнику, министру спорта России Михаилу Дегтярёву, чья поддержка станет залогом успешного выполнения новых обязанностей.