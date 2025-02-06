Участник «Времени героев» будет курировать информполитику в Оренбуржье

Участника программы «Время героев» Нурсултана Муссагалеева назначили исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области. Герой России и кавалер трёх орденов Мужества в мае 2024 года стал одним из 83 участников программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

«Нас учат руководители нашей страны. Рассказывают не только как функционируют ключевые отрасли российской экономики, но и как грамотно подобрать себе команду, что отличает эффективного управленца, как выстроить работу коллектива», — поделился Муссагалеев.

Он рассказал, что его наставником в рамках программы стал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Герой подчеркнул, что для него большая ответственность войти в состав областного правительства. В свою очередь, губернатор выразил уверенность в том, что Нурсултан станет значимым членом команды.

Муссагалеев родился в посёлке Плодородный Новосергиевского района Оренбургской области и окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. За выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО) Нурсултан удостоен звания Героя России, награждён тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.