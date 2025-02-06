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Регион
6 февраля, 11:43

В Приморье водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проезда

В городе Артём Приморского края водитель автобуса сильно разозлился на школьника, который не оплатил проезд. Он догнал 14-летнего подростка и нанёс ему несколько ударов по лицу и голове. Мать несовершеннолетнего обратилась в полицию.

В Приморье разберутся с водителем, который избил подростка. Видео © УМВД России по Приморскому краю

«Полицейские установили личность водителя. 33-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. <...> Решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения. Расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе полиции региона.

Ранее в Новосибирске неадекватный мужчина избил курьера из-за причёски. Он пробил доставщику еды голову бутылкой. На помощь пострадавшему выбежала соседка.

В Приморье неадекват зверски избил и изнасиловал женщину в подъезде дома
В Приморье неадекват зверски избил и изнасиловал женщину в подъезде дома
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrii Malkov

Полина Никифорова
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