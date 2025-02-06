В Приморье водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проезда
В городе Артём Приморского края водитель автобуса сильно разозлился на школьника, который не оплатил проезд. Он догнал 14-летнего подростка и нанёс ему несколько ударов по лицу и голове. Мать несовершеннолетнего обратилась в полицию.
В Приморье разберутся с водителем, который избил подростка. Видео © УМВД России по Приморскому краю
«Полицейские установили личность водителя. 33-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. <...> Решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения. Расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе полиции региона.
Ранее в Новосибирске неадекватный мужчина избил курьера из-за причёски. Он пробил доставщику еды голову бутылкой. На помощь пострадавшему выбежала соседка.
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