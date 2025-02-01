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1 февраля, 12:49

Не понравилась причёска: В Новосибирске неадекват пробил курьеру голову бутылкой

Kp.ru: В Новосибирске задержали мужчину, избившего курьера из-за причёски

В Новосибирске задержали мужчину, избившего курьера из-за причёски. Неадекватный житель многоэтажки на улице Забалуева пробил доставщику еды голову стеклянной бутылкой. Об этом рассказала другая жительница, ставшая свидетелем трагедии.

Кадры избиения курьера в Новосибирске. Видео © kp.ru

«Внезапно услышала, как в подъезде кричат, и звук был, будто кого-то бьют. Я пошла к двери, потому что услышала сильные шлепки. Поняла, что за дверью драка, открыла её потихоньку и увидела, как избивают парня», — отметила Александра в беседе с kp.ru.

Она подчеркнула, что курьера избили стеклянной бутылкой. Однако на помощь ему вышла женщина-соседка, которая пригрозила нападавшему вызвать полицию. Александра тоже обратилась к правоохранителям. А пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

«Меня просто избили, как собаку, с криками, что стричь нужно. Человек был пьяный. Затем он в лифте похвастался своим друзьям, и они ушли», — рассказал сам курьер в соцсетях.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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