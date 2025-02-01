Не понравилась причёска: В Новосибирске неадекват пробил курьеру голову бутылкой

В Новосибирске задержали мужчину, избившего курьера из-за причёски. Неадекватный житель многоэтажки на улице Забалуева пробил доставщику еды голову стеклянной бутылкой. Об этом рассказала другая жительница, ставшая свидетелем трагедии.

Кадры избиения курьера в Новосибирске. Видео © kp.ru

«Внезапно услышала, как в подъезде кричат, и звук был, будто кого-то бьют. Я пошла к двери, потому что услышала сильные шлепки. Поняла, что за дверью драка, открыла её потихоньку и увидела, как избивают парня», — отметила Александра в беседе с kp.ru.

Она подчеркнула, что курьера избили стеклянной бутылкой. Однако на помощь ему вышла женщина-соседка, которая пригрозила нападавшему вызвать полицию. Александра тоже обратилась к правоохранителям. А пострадавшему потребовалась медицинская помощь.