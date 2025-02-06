«Непривычно и неуютно»: В Госдуме высказались о намерении объявить импичмент Трампу

Первые недели руководства Трампа демонстрируют, что США на самом деле никакой не «сияющий град на холме», как американцы привыкли представлять себя и своë общество, а гигантская свалка. Вот-вот полетят головы «уважаемых людей». Поэтому демократы в попытке защитить себя попытаются сделать всё, чтобы стащить Трампа с президентского кресла. Уж очень им непривычна и неуютна новая реальность.