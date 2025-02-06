«Непривычно и неуютно»: В Госдуме высказались о намерении объявить импичмент Трампу
Депутат Толмачёв: Демократы будут пытаться сбросить Трампа за вскрытие их лжи
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Демократы в США не могут спокойно наблюдать, как новый президент Дональд Трамп рушит красивые декорации прежнего режима и оголяет помойную натуру Штатов. Злопыхатели будут всячески пытаться устроить импичмент республиканцу, заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с корреспондентом Life.ru.
Первые недели руководства Трампа демонстрируют, что США на самом деле никакой не «сияющий град на холме», как американцы привыкли представлять себя и своë общество, а гигантская свалка. Вот-вот полетят головы «уважаемых людей». Поэтому демократы в попытке защитить себя попытаются сделать всё, чтобы стащить Трампа с президентского кресла. Уж очень им непривычна и неуютна новая реальность.
Депутат пояснил, что вопрос объявления импичмента был делом времени. Они не могут молча наблюдать, как Трамп рушит картину Америки, которую строили его предшественники, прикрывая свои тёмные схемы. Его команда ежедневно вскрывает коррупционные схемы, а отношения с крупными шишками портятся.
Напомним, член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин собирается предложить вынести импичмент Дональду Трампу. Он пояснил, что хозяин Белого дома заслуживает этого из-за своих предложений в отношении сектора Газа. По данным телеканала, у республиканцев наблюдается перевес в обеих палатах Конгресса, поэтому импичмент Трампу маловероятен.