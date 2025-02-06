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Регион
6 февраля, 11:43

Жительница Подмосковья чуть не умерла из-за камней-гигантов в мочевом пузыре

В Электростали врачи извлекли 200 граммов камней из мочевого пузыря женщины

Камни, вытащенные из мочевого пузыря женщины в Подмосковье. Обложка © Пресс-служба Минздрава Московской области

Камни, вытащенные из мочевого пузыря женщины в Подмосковье. Обложка © Пресс-служба Минздрава Московской области

В Электростали медики спасли женщину, в мочевом пузыре которой находились 200 граммов камней. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В ведомстве уточнили, что в больницу поступила 54-летняя женщина. Пациентка жаловалась на сильную боль в нижней части живота. Медики обследовали её и выявили крупные камни в мочевом пузыре. По словам пациентки, она не посещала врача и отказывалась от профилактических осмотров, а за медицинской помощью обратилась только при острой боли.

«Мы провели экстренную операцию. Через разрез на передней брюшной стенке извлекли из мочевого пузыря два камня размером 7,5 и 5,5 см, которые в общей сложности весили 200 г. Важной задачей было не только удалить образования, а и сохранить функциональность мочевого пузыря. Нам это удалось», — отметила врач-уролог Ольга Чежина.

Камни, вытащенные из мочевого пузыря женщины в Подмосковье. Фото © Пресс-служба Минздрава Московской области

Камни, вытащенные из мочевого пузыря женщины в Подмосковье. Фото © Пресс-служба Минздрава Московской области

В региональном Минздраве пояснили, что женщину уже отпустили домой на амбулаторное лечение. Врачи выписали ей рекомендации по питанию, чтобы в дальнейшем избежать образования камней в мочевом пузыре.

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А ранее Life.ru писал, что в Долгопрудном врачи удалили с шеи мужчины опухоль размером с голову. Операция длилась два часа. Липома не только доставляла пациенту эстетический дискомфорт, но и вызывала болезненные ощущения.

Дарья Нарыкова
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