Бомбу заложила в покрышку: Жительница Харькова подорвала ветерана ВСУ
«Страна.ua»: Жительница Харькова подорвала взрывчаткой ветерана ВСУ
Задержанная за подрыв ветерана ВСУ. Обложка © Национальная полиция Украины
На Украине 38-летняя жительница Харькова заложила рядом с домом ветерана ВСУ взрывное устройство, которое впоследствии сдетонировало. Мужчина в возрасте 52 лет получил ранения, сообщает издание «Страна.ua».
В материале уточняется, что женщина прикрепила взрывчатку к автомобильной покрышке, рядом она также спрятала телефон. Детонация была произведена дистанционно на следующий день. Подрывницу удалось задержать. В ходе допроса установили, что она была завербована.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные уничтожили в зоне СВО экс-сотрудника СБУ Константина Жука с позывным Нельсон. По данным украинских источников, Жук участвовал в боях против Донбасса с 2014 года. Сначала он воевал в составе добровольческого батальона ВСУ, потом тренировал диверсантов и организовал террористические акты.