Бомбу заложила в покрышку: Жительница Харькова подорвала ветерана ВСУ

На Украине 38-летняя жительница Харькова заложила рядом с домом ветерана ВСУ взрывное устройство, которое впоследствии сдетонировало. Мужчина в возрасте 52 лет получил ранения, сообщает издание «Страна.ua».

В материале уточняется, что женщина прикрепила взрывчатку к автомобильной покрышке, рядом она также спрятала телефон. Детонация была произведена дистанционно на следующий день. Подрывницу удалось задержать. В ходе допроса установили, что она была завербована.