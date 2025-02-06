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Регион
6 февраля, 12:47

Бомбу заложила в покрышку: Жительница Харькова подорвала ветерана ВСУ

«Страна.ua»: Жительница Харькова подорвала взрывчаткой ветерана ВСУ

Задержанная за подрыв ветерана ВСУ. Обложка © Национальная полиция Украины

Задержанная за подрыв ветерана ВСУ. Обложка © Национальная полиция Украины

На Украине 38-летняя жительница Харькова заложила рядом с домом ветерана ВСУ взрывное устройство, которое впоследствии сдетонировало. Мужчина в возрасте 52 лет получил ранения, сообщает издание «Страна.ua».

В материале уточняется, что женщина прикрепила взрывчатку к автомобильной покрышке, рядом она также спрятала телефон. Детонация была произведена дистанционно на следующий день. Подрывницу удалось задержать. В ходе допроса установили, что она была завербована.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные уничтожили в зоне СВО экс-сотрудника СБУ Константина Жука с позывным Нельсон. По данным украинских источников, Жук участвовал в боях против Донбасса с 2014 года. Сначала он воевал в составе добровольческого батальона ВСУ, потом тренировал диверсантов и организовал террористические акты.

Мария Любицкая
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