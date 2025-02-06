Главу МИД Сирии пригласили в Брюссель

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас пригласила в Брюссель главу МИД Сирии Асада Шайбани. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.

«Я могу подтвердить, что глава дипломатии ЕС пригласила Асада Шайбани посетить Брюссель во время их встречи в Эр-Рияде», — указал он во время брифинга.