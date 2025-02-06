Главу МИД Сирии пригласили в Брюссель
Глава дипломатии ЕС Каллас пригласила главу МИД Сирии Шайбани посетить Брюссель
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шайбани. Обложка © Wikipedia / Invisious
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас пригласила в Брюссель главу МИД Сирии Асада Шайбани. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.
«Я могу подтвердить, что глава дипломатии ЕС пригласила Асада Шайбани посетить Брюссель во время их встречи в Эр-Рияде», — указал он во время брифинга.
Ранее Каллас потребовала вывода российских военных из Сирии. По её словам, отказ от «российского влияния» станет ключевым условием для дальнейших переговоров с новыми сирийскими властями.