Погранслужба Украины рассказала дезертирам, как правильно вернуться в часть
Погранслужба Украины: Дезертиры из ВСУ могут вернуться без преследования
Украинская пограничная служба рассказала дезертирам, как вернуться в ряды ВСУ без последствий и осуждения. Сбежавшим рекомендуют позвонить по горячей линии или написать боту в мессенджере. Там им расскажут о дальнейших действиях, пишет ведомство в соцсетях.
«Ошибка — не приговор. Важно — не как ушёл, а как вернулся. Смотри, как сделать это правильно», — говорится в сообщении.
Сообщается, что вернувшихся на место службы не будет ожидать суд и преследование, их вычеркнут из баз разыскиваемых и будут дальше платить зарплату.
Напомним, после принятия закона, разрешающего военнослужащим добровольно возвращаться в свои части, более семи тысяч украинцев, ранее дезертировавших из своих подразделений, изъявили желание вернуться. Сообщается, что уголовные дела закрывают.
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