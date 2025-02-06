Погранслужба Украины рассказала дезертирам, как правильно вернуться в часть

Украинская пограничная служба рассказала дезертирам, как вернуться в ряды ВСУ без последствий и осуждения. Сбежавшим рекомендуют позвонить по горячей линии или написать боту в мессенджере. Там им расскажут о дальнейших действиях, пишет ведомство в соцсетях.

«Ошибка — не приговор. Важно — не как ушёл, а как вернулся. Смотри, как сделать это правильно», — говорится в сообщении.

Сообщается, что вернувшихся на место службы не будет ожидать суд и преследование, их вычеркнут из баз разыскиваемых и будут дальше платить зарплату.