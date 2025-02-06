В роликах Россию изображают в духе «заезженной голливудской киноклюквы». В пресс-бюро Службы опубликовали обращение к американцам, для которых «любовь к своей Родине и идеалы свободы не пустой звук». Там отметили, что попытки ЦРУ переписать историю тщетны, так как российский и американский народы не забыли «славные страницы истории совместной борьбы с нацизмом».