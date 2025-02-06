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6 февраля, 14:17

«Заезженная голливудская киноклюква»: ЦРУ обсмеяли за неуклюжие попытки вербовки россиян

В Службе внешней разведки РФ отметили неуклюжие попытки ЦРУ США вербовки россиян

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России отметили «неуклюжие попытки» вербовки россиян, которые предпринимает Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В распоряжении СВР РФ говорится о распространяемых в Сети примитивных видеоклипах.

В роликах Россию изображают в духе «заезженной голливудской киноклюквы». В пресс-бюро Службы опубликовали обращение к американцам, для которых «любовь к своей Родине и идеалы свободы не пустой звук». Там отметили, что попытки ЦРУ переписать историю тщетны, так как российский и американский народы не забыли «славные страницы истории совместной борьбы с нацизмом».

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Ранее Администрация президента США Дональда Трампа предложила уволиться сотрудникам семи разведслужб Штатов. Штатным гражданским сотрудникам ведомств были направлены указанные уведомления. Полученные письма вызвали хаос в спецслужбах США, пока не ясно, кто продолжит работу в ведомствах.

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Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Алена Пенчугина
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