«Заезженная голливудская киноклюква»: ЦРУ обсмеяли за неуклюжие попытки вербовки россиян
В Службе внешней разведки РФ отметили неуклюжие попытки ЦРУ США вербовки россиян
В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России отметили «неуклюжие попытки» вербовки россиян, которые предпринимает Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В распоряжении СВР РФ говорится о распространяемых в Сети примитивных видеоклипах.
В роликах Россию изображают в духе «заезженной голливудской киноклюквы». В пресс-бюро Службы опубликовали обращение к американцам, для которых «любовь к своей Родине и идеалы свободы не пустой звук». Там отметили, что попытки ЦРУ переписать историю тщетны, так как российский и американский народы не забыли «славные страницы истории совместной борьбы с нацизмом».
Ранее Администрация президента США Дональда Трампа предложила уволиться сотрудникам семи разведслужб Штатов. Штатным гражданским сотрудникам ведомств были направлены указанные уведомления. Полученные письма вызвали хаос в спецслужбах США, пока не ясно, кто продолжит работу в ведомствах.
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