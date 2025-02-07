10 «Б» против Macan: Life.ru поговорил с учительницей, залетевшей в тренды из-за необычного задания

Life.ru поговорил с Натальей Веретенниковой — учителем русского языка и литературы из Хабаровска, чей рилс, на котором она вместе с учениками разбирает речевые ошибки рэпера Macan, пересылают друг другу сегодня, пожалуй, все школьники России. Такой подход к образовательному процессу нашёл отклик и у детей, и у их родителей: в комментариях под видео Натальи Дмитриевны тысячи одобрительных комментариев. Есть, конечно, и негативные, но сегодня мы не об этом.

Видео, после которого Наталья Веретенникова проснулась знаменитой. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / k_natallie

И как я не додумалась до этого раньше?

Наталья Дмитриевна признаётся, что к такой популярности готова не была. Видео про Macan — не самое первое в её блоге. Она начала посвящать посты работе около месяца назад и выложила уже несколько рилсов, но именно этот набрал миллион меньше чем за сутки. Идея родилась просто: молодой педагог — Наталье 24 года — любит разговорный жанр и в свободное время потребляет много видеоконтента, смотрит интервью со звёздами, экспертами и просто интересными людьми.

«В какой-то момент, когда я читала огромную стопку сочинений ребят, замечая некоторое сходство в формулировках, зачастую не совсем грамотных и неуместных в контексте экзамена, который они будут совсем скоро сдавать, я вспомнила, что аналогичные ошибки буквально вчера слышала в очередном подкасте. Так идея и родилась. И я подумала, как здорово обучать ребят на конкретных примерах. Боже, почему я не додумалась до этого раньше?» — признаётся собеседница Life.ru.

Ничего личного

Рэпера Macan Наталья Дмитриевна выбрала после того, как наткнулась на очередную нарезку из его интервью. Учитель уверяет: ничего личного, после урока ей на ум пришёл ещё десяток исполнителей, которые могли бы попасть «под раздачу», поэтому его можно назвать почти «случайной» жертвой.

Наталья Дмитриевна готовит учеников к ЕГЭ нестандартно. Фото © Личная страничка героини публикации

Ученики Натальи — ребята из 10-го класса — восприняли такой способ обучения с восторгом. В процесс активно включились даже те, кто обычно не любит устные упражнения и кому проще сделать письменно какое-то упражнение и получить за это оценку.

«Всё-таки подготовка к ЕГЭ — серьёзная штука, и она не всегда допускает какие-то интерактивы. Когда у ребят появилась возможность поработать себе же на благо в такой интересной интерактивной форме, они были просто в восторге. Они сразу же после урока ко мне подошли и попросили больше таких заданий», — поделилась педагог.

А что слушает сама Наталья Дмитриевна

Наша героиня — молодой преподаватель, поэтому её ученикам, можно сказать, повезло: если она не является поклонницей кого-то из подростковых кумиров, то фрагменты из популярных треков уж точно слышала.