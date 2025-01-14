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Регион
14 января, 12:18

Не кочегары мы, не плотники: Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве

«Газета.ru»: Большинство россиян в детстве мечтали стать врачами и учителями

Большинство россиян в детстве мечтали стать врачами и учителями. Обложка © Freepik / master1305

Большинство россиян в детстве мечтали стать врачами и учителями. Обложка © Freepik / master1305

Большинство россиян в детстве мечтали стать врачами и учителями. Эти профессии отметили, соответственно, 15 и 14 процентов участников исследования, результаты которого публикует «Газета.ru». Далее следуют творческие направления. Так, профессию актёра выбрали 10% респондентов.

А вот профессии, требующие смелости и решительности, уже не так популярны. Космонавтами мечтали стать лишь 8% россиян. Пилоты, стюардессы и полицейские набрали по 7% каждый. Столько же участников опроса в детстве задумывались стать художниками и учёными. О профессии изобретателей мечтали 5%, столько же — о работе спасателей.

Ещё 4% задумывались о специальности юриста, а 3% мечтали стать моделями. Остальные профессии набрали меньше голосов. При этом лишь 7% россиян смогли воплотить мечты в реальность, а 16% пошли в смежные специальности.

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Борис Эльфанд
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