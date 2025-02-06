«Это не такая уж и большая сумма»: Уходящий президент Польши пожаловался на пенсию

Анджей Дуда, который вскоре оставит пост президента Польши, посчитал размер своей будущей пенсии. Лидер пожаловался, что выплата будет небольшой — около 11-12 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов). Об этом он рассказал в эфире программы Godzina Zero.

«Это не такая уж и большая сумма, принимая во внимание всю ответственность, которая возлагалась все эти годы на посту президента, и тот факт, что сейчас эту пенсию получают в Польше три человека», — заявил Дуда.

О своих планах после ухода с поста президент не распространялся. Однако сообщил, что намерен «служить Польше».