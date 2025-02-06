«Это не такая уж и большая сумма»: Уходящий президент Польши пожаловался на пенсию
Уходящий президент Польши Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию
Анджей Дуда, который вскоре оставит пост президента Польши, посчитал размер своей будущей пенсии. Лидер пожаловался, что выплата будет небольшой — около 11-12 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов). Об этом он рассказал в эфире программы Godzina Zero.
«Это не такая уж и большая сумма, принимая во внимание всю ответственность, которая возлагалась все эти годы на посту президента, и тот факт, что сейчас эту пенсию получают в Польше три человека», — заявил Дуда.
О своих планах после ухода с поста президент не распространялся. Однако сообщил, что намерен «служить Польше».
Напомним, что выборы президента Польши назначены на 18 мая. Второй тур выборов при необходимости будет назначен на 1 июня. Действующий глава государства Дуда не сможет принять участие в выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
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