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6 февраля, 14:55

В Ленобласти двухлетний мальчик попал в реанимацию после похода в баню

В Ленобласти двухлетний мальчик попал в реанимацию после похода в баню. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Ленобласти двухлетний мальчик попал в реанимацию после похода в баню. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Приозёрске Ленинградской области двухлетний ребёнок попал в реанимацию после похода в баню. Об ужасном инциденте сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, что у малыша начался приступ эпилепсии с потерей сознания. Родители сказали, что он уже прежде ходил париться и всё было в порядке. На этот раз мальчик остался с бабушкой, которая решила его искупать. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сейчас он лежит в обычной палате.

Два ребёнка устроили дерзкий побег из детского сада в Твери, беглецов удалось найти
Два ребёнка устроили дерзкий побег из детского сада в Твери, беглецов удалось найти

Недавно в Раменском округе Московской области обнаружили ребёнка на обочине трассы. Годовалая девочка несколько часов ползала по дороге почти без одежды. Правоохранители завели уголовное дело. В доме её родителей проведут проверку.

Николай Рюмин
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