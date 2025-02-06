В Ленобласти двухлетний мальчик попал в реанимацию после похода в баню
В Ленобласти двухлетний мальчик попал в реанимацию после похода в баню. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Приозёрске Ленинградской области двухлетний ребёнок попал в реанимацию после похода в баню. Об ужасном инциденте сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Сообщается, что у малыша начался приступ эпилепсии с потерей сознания. Родители сказали, что он уже прежде ходил париться и всё было в порядке. На этот раз мальчик остался с бабушкой, которая решила его искупать. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сейчас он лежит в обычной палате.
Недавно в Раменском округе Московской области обнаружили ребёнка на обочине трассы. Годовалая девочка несколько часов ползала по дороге почти без одежды. Правоохранители завели уголовное дело. В доме её родителей проведут проверку.