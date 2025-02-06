В Ленобласти двухлетний мальчик попал в реанимацию после похода в баню

Сообщается, что у малыша начался приступ эпилепсии с потерей сознания. Родители сказали, что он уже прежде ходил париться и всё было в порядке. На этот раз мальчик остался с бабушкой, которая решила его искупать. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сейчас он лежит в обычной палате.