Суд частично удовлетворил иск Минобороны к ФГУП «ГУСС» на сумму более ₽434 млн

Иск Министерства обороны России к ФГУП «Главное управление специального строительства» («ГУСС») на сумму более 434 миллионов рублей был частично удовлетворён. Однако неизвестно, какую сумму арбитражный суд Москвы обязал «ГУСС» выплатить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Заседание проходило в закрытом режиме. Детали дела разглашению не подлежат, именно поэтому неизвестно, какую сумму удалось взыскать с компании.