«Человек самобытного дарования»: Путин поздравил Игоря Матвиенко с юбилеем
Путин поздравил продюсера Игоря Матвиенко с 65-летием
Игорь Матвиенко. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения продюсера Игоря Матвиенко. Глава государства назвал композитора человеком самобытного и щедрого дарования.
«Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодёжи найти свой путь к признанию», — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер пожелал Матвиенко крепкого здоровья и реализации намеченных планов. В 2025 году продюсер отмечает 65 лет.
А ранее Владимир Путин поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Глава государства назвал актёра подлинной звездой театра и кино с неиссякаемой энергией.