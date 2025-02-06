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Регион
6 февраля, 15:45

«Человек самобытного дарования»: Путин поздравил Игоря Матвиенко с юбилеем

Путин поздравил продюсера Игоря Матвиенко с 65-летием

Игорь Матвиенко. Обложка © Life.ru

Игорь Матвиенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения продюсера Игоря Матвиенко. Глава государства назвал композитора человеком самобытного и щедрого дарования.

«Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодёжи найти свой путь к признанию», — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал Матвиенко крепкого здоровья и реализации намеченных планов. В 2025 году продюсер отмечает 65 лет.

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А ранее Владимир Путин поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Глава государства назвал актёра подлинной звездой театра и кино с неиссякаемой энергией.

Дарья Нарыкова
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