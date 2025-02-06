«Человек самобытного дарования»: Путин поздравил Игоря Матвиенко с юбилеем

«Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодёжи найти свой путь к признанию», — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.