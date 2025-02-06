Минфин Украины сообщил о катастрофическом размере госдолга
Минфин Украины: Госдолг приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП
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Согласно информации Министерства финансов Украины, в 2024 году государственный долг страны составит 87,9% от прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП).
В своём официальном сообщении ведомство уведомляет, что на 31 декабря прошлого года общий объем государственного и гарантированного долга Украины достиг 6,98 триллиона гривен, что эквивалентно 166,1 миллиарда долларов. Из этой суммы внешний долг составил 5,05 триллиона гривен (72,3% от общего долга или 120,1 миллиарда долларов), а внутренний долг — 1,93 триллиона гривен (27,7%), что составляет 46 миллиардов долларов.
За последний год государственный и гарантированный долг увеличился на 20,7 миллиарда долларов благодаря росту долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что европейская поддержка для Украины сойдёт на нет, если Соединённые Штаты откажутся в этом участвовать. Он уверен, что президент США Дональд Трамп не станет брать на себя обязательства по вливанию оружия в киевский режим.