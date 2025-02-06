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6 февраля, 15:35

Минфин Украины сообщил о катастрофическом размере госдолга

Минфин Украины: Госдолг приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Согласно информации Министерства финансов Украины, в 2024 году государственный долг страны составит 87,9% от прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП).

В своём официальном сообщении ведомство уведомляет, что на 31 декабря прошлого года общий объем государственного и гарантированного долга Украины достиг 6,98 триллиона гривен, что эквивалентно 166,1 миллиарда долларов. Из этой суммы внешний долг составил 5,05 триллиона гривен (72,3% от общего долга или 120,1 миллиарда долларов), а внутренний долг — 1,93 триллиона гривен (27,7%), что составляет 46 миллиардов долларов.

За последний год государственный и гарантированный долг увеличился на 20,7 миллиарда долларов благодаря росту долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что европейская поддержка для Украины сойдёт на нет, если Соединённые Штаты откажутся в этом участвовать. Он уверен, что президент США Дональд Трамп не станет брать на себя обязательства по вливанию оружия в киевский режим.

Марина Фещенко
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