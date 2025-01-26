Загнанный в угол Зеленский растерял веру в европейских спонсоров
Зеленский сомневается в гарантиях безопасности от европейцев без участия США
Владимир Зеленский считает, что европейская поддержка для Украины сойдёт на нет, если Соединённые Штаты откажутся в этом участвовать. Он уверен, что президент США Дональд Трамп не станет брать на себя обязательства по вливанию оружия в киевский режим. Об этом экс-комик заявил в интервью газете Ilfoglio.
«Если американцы не будут вовлечены, европейцы ни при каких обстоятельствах не возьмут на себя ответственность и не будут останавливать русских. Перспектива того, что администрация Трампа будет вкладывать значительные средства в базы, оружие и войска для Украины, кажется маловероятной даже в случае перемирия», — сказал он.
Он пояснил, что не верит никаким альтернативным гарантиям безопасности, вроде оборонного пакта с Великобританией, Польшей и странами Балтии.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп пригрозил России серьёзными санкциями в случае отсутствия договора о завершении конфликта на Украине. При этом политик подчеркнул, что не желает новых ограничений, поскольку ему «очень нравится русский народ». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, усомнился, что Трамп введёт новые санкции, которые на деле навредят экономике самих Соединённых Штатов.
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