Загнанный в угол Зеленский растерял веру в европейских спонсоров

Владимир Зеленский считает, что европейская поддержка для Украины сойдёт на нет, если Соединённые Штаты откажутся в этом участвовать. Он уверен, что президент США Дональд Трамп не станет брать на себя обязательства по вливанию оружия в киевский режим. Об этом экс-комик заявил в интервью газете Ilfoglio.

«Если американцы не будут вовлечены, европейцы ни при каких обстоятельствах не возьмут на себя ответственность и не будут останавливать русских. Перспектива того, что администрация Трампа будет вкладывать значительные средства в базы, оружие и войска для Украины, кажется маловероятной даже в случае перемирия», — сказал он.