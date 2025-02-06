«События развивались фатально»: В больнице Саратова умерла 23-летняя роженица

В инфекционной больнице Саратова скончалась 23-летняя роженица. По словам министра здравоохранения Владимира Дудакова, трагедия произошла на прошлой неделе.

«У пациентки было инфекционное заболевание», — сообщил он на брифинге в Минздраве.

Неизвестно, какая именно инфекция была у девушки. Дудаков уверяет, что были привлечены специалисты акушерско-гинекологического профиля. Врачи приняли решение об экстренном родоразрешении, однако предотвратить события, которые «развивались фатально», не смогли.

Министр уточнил, что полную картину можно будет узнать только после патологоанатомического исследования. О состоянии новорожденного малыша информации нет.