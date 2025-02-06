«События развивались фатально»: В больнице Саратова умерла 23-летняя роженица
В Саратове умерла 23-летняя роженица из-за осложнений на фоне инфекции
В инфекционной больнице Саратова скончалась 23-летняя роженица. По словам министра здравоохранения Владимира Дудакова, трагедия произошла на прошлой неделе.
«У пациентки было инфекционное заболевание», — сообщил он на брифинге в Минздраве.
Неизвестно, какая именно инфекция была у девушки. Дудаков уверяет, что были привлечены специалисты акушерско-гинекологического профиля. Врачи приняли решение об экстренном родоразрешении, однако предотвратить события, которые «развивались фатально», не смогли.
Министр уточнил, что полную картину можно будет узнать только после патологоанатомического исследования. О состоянии новорожденного малыша информации нет.
Ранее Life.ru рассказывал, что семья из Нижегородской области получит 5,6 миллионов рублей компенсации за умершего младенца. Супружеская пара потеряла дочь менее чем через неделю после родов. Несчастные родители направили в суд иск ко всем трём медучреждениям, где находилась роженица.
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