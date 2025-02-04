Семья из Нижегородской области получит 5,6 млн. компенсации за умершего младенца

В Новосибирской области сразу несколько больниц выплатят 6 миллионов рублей моральной компенсации супружеской паре, потерявшем ребёнка менее чем через неделю после родов. Об сообщает издание VN.ru со ссылкой на вердикт Караксуского районного суда.

Как рассказала журналистам мама погибшей девочки, беременность проходила без патологий. Когда подошёл срок, роженицу положили в Баганскую ЦРБ, но родить самостоятельно она там не смогла — необходимо было в экстренном порядке проводить кесарево сечение, но в больнице не было анестезиолога-реаниматолога. Женщину на вертолёте санитарной авиации доставили в Карасукскую ЦРБ, а после неё перевели в областную больницу, где малышка наконец родилась. Ребёнка сразу уже забрали в отделение реанимации, а на следующий день она умерла.