Семья из Нижегородской области получит 5,6 млн. компенсации за умершего младенца
В Новосибирской области сразу несколько больниц выплатят 6 миллионов рублей моральной компенсации супружеской паре, потерявшем ребёнка менее чем через неделю после родов. Об сообщает издание VN.ru со ссылкой на вердикт Караксуского районного суда.
Как рассказала журналистам мама погибшей девочки, беременность проходила без патологий. Когда подошёл срок, роженицу положили в Баганскую ЦРБ, но родить самостоятельно она там не смогла — необходимо было в экстренном порядке проводить кесарево сечение, но в больнице не было анестезиолога-реаниматолога. Женщину на вертолёте санитарной авиации доставили в Карасукскую ЦРБ, а после неё перевели в областную больницу, где малышка наконец родилась. Ребёнка сразу уже забрали в отделение реанимации, а на следующий день она умерла.
Несчастные родители направили в суд иск ко всем трём медучреждениям. Истцы утверждают, что их дочь погибла из-за некачественных медицинских услуг. После длительных разбирательств с указанных выше больниц взыскали 5,6 млн рублей.
«Представители ответчиков ГБУЗ НСО «Баганская центральная районная больница», ГБУЗ НСО «Карасукская центральная районная больница», ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» исковые требования супругов З. не признали. Несмотря на это, 3.02.2025 года суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований истцов», — говорится в вердикте.
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