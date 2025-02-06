Путин спрогнозировал рост потребности в кадрах до 74 млн человек к 2029 году
Путин: Потребность экономики в кадрах к 2029 году составит свыше 74 млн человек
На заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин рассказал, что общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году. Согласно пятилетнему прогнозу, она составит свыше 74 миллионов человек.
«К 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году», — поделился глава государства.
Российский лидер отметил, что основной спрос придётся на специалистов со средним профессиональным образованием — более 60%.
Ранее Путин призвал не допустить дефицита учителей в российских школах. После 2025 года, согласно прогнозам, ожидается падение численности учащихся начальных классов. А к 2032 году в 8-11 классах ожидается рост учеников с 4,8 до 5,5 миллиона человек. При этом в школах сейчас работает 6,2% педагогов старше 65 лет.
Life.ru