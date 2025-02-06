Путин спрогнозировал рост потребности в кадрах до 74 млн человек к 2029 году

На заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин рассказал, что общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году. Согласно пятилетнему прогнозу, она составит свыше 74 миллионов человек.

«К 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году», — поделился глава государства.

Российский лидер отметил, что основной спрос придётся на специалистов со средним профессиональным образованием — более 60%.