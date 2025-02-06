В Австралии создали первый эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

Первый в мире эмбрион кенгуру при помощи ЭКО удалось вырастить австралийским учёным. Теперь они смогут сохранить исчезающие виды сумчатых, например коал, тасманийских дьяволов или опоссумов Ледбитера, сообщает телеканал ABC.

«Учёные из Квинслендского университета успешно произвели первый эмбрион кенгуру с помощью ЭКО, что, по их словам, является большим шагом на пути к спасению других видов сумчатых от вымирания», — говорится в сюжете.

Для создания эмбриона специалисты использовали метод интрацитоплазматической инъекции. При помощи специальных микроманипуляторов сперматозоиды вводились в цитоплазму яйцеклетки. Исследователи уточнили, что эмбрион кенгуру может месяцами оставаться в состоянии анабиоза внутри самки до наступления благоприятных условий.