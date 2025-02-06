Регионам РФ выделили около 656 млн рублей для компенсации за оказание матпомощи

Правительство России одобрило выделение около 656 миллионов рублей для МЧС в целях компенсации материальной помощи, предоставляемой регионами эвакуированным и пострадавшим от военных действий или чрезвычайных ситуаций гражданам. Соответствующие постановления появились на портале официального опубликования правовых актов.

Основная доля выделенных средств — 411,9 миллиона рублей — будет предоставлена в 2025 году в виде межбюджетных трансфертов для субъектов РФ. Эти средства предназначены для софинансирования расходов, связанных с поддержкой граждан РФ, Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в таких регионах, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Финансирование предусмотрено для тех, кто был вынужден покинуть свои постоянные места жительства и приехал на территорию РФ до 30 сентября 2022 года. Ожидается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Кроме того, дополнительно будет направлено 56,8 миллиона рублей на покрытие расходов, связанных с последствиями неблагоприятных погодных явлений, которые произошли в ноябре 2023 года на территории ДНР, Крыма и Севастополя.

Также предусмотрено выделение 187,1 миллиона рублей для компенсации затрат Оренбургской области, связанных с ликвидацией последствий массового наводнения и оказанием помощи пострадавшим.