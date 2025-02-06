Песков: Власти РФ делают всё возможное для оказания помощи курянам

Российские власти делают всё возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Власти делают всё, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима», — отметил представитель Кремля.