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Регион
6 февраля, 09:58

Песков: Власти РФ делают всё возможное для оказания помощи курянам

Российские власти делают всё возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Власти делают всё, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, накануне президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече рассматривались вопросы финансовых компенсаций за утрату имущества и возвращение земельных участков. Путин назвал ситуацию в регионе очень сложной и остался недоволен размером компенсации жителям курского приграничья.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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