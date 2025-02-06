Путин: Создание атомной отрасли в РФ стало настоящим символом научного прогресса

Владимир Путин направил приветственное письмо участникам торжественного заседания, посвящённого 80-летию атомной отрасли РФ и Дню российской науки. Глава государства заявил о важности покорения атома отечественными исследователями для экономики, энергетики и оборонного комплекса страны, а также пожелал современным учёным успехов в продолжении этой работы.

«Большим, значимым событием и настоящим символом научного прогресса стало создание в нашей стране в 1945 году атомной отрасли. <…> Реализация атомного проекта во многом определила эффективное развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовала достижению стратегического паритета», — сказано в письме.

Президент добавил, что страна гордится блестящей плеядой выдающихся учёных и их творческим гением. Приоритетными задачами российских исследователей сегодня является участие в перспективных космических и арктических программах, напомнил Путин.

«Уверен, вы и впредь будете приумножать замечательные традиции своих предшественников, трудиться честно, на совесть — на благо Отечества и нашего народа», — заключил он.