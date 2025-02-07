Готовим инструмент и закупаем семена: Россиянам рассказали, что нужно сделать в феврале для лёгкого начала дачного сезона

Февраль — это тот месяц, когда дачники начинают с нетерпением ждать наступления весны и открытия нового дачного сезона. Несмотря на морозную погоду и снежные пейзажи, именно в этом месяце можно заложить основу для успешной работы на участке в будущем, рассказал Life.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам парламентария, начать следует с планирования. Важно сразу определить, что именно вы хотите вырастить в новом сезоне и как можно разнообразить грядки. Это не только поможет определиться с нужными сортами растений, но и даст возможность распределить усилия.

В феврале также стоит уделить внимание подготовке инструментов. Проверьте состояние ваших садовых принадлежностей: лопат, граблей, секаторов и других необходимых инструментов. Сделайте ремонт тех инструментов, которые требуют замены или ремонта, и очистите их от грязи и ржавчины. Кроме того, позаботьтесь о новых закупках — если вы планируете приобретение новых инструментов, сейчас самое время Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Откладывать в долгий ящик не стоит и выбор подходящих семян, подчеркнул собеседник Life.ru. Их можно заказать заранее, чтобы посылка пришла ко времени посева. Кроме того, некоторые семена уже можно посадить на подоконнике. Особенно рассаду любят светолюбивые культуры, такие как томаты и перцы. Не лишней в феврале будет и подготовка почвы. Если снег уже сошёл, землю можно прорыхлить, добавив органические удобрения.

«Февраль — это не только зима, но и прекрасная возможность основной подготовки к дачному сезону. Правильное планирование, уход за инструментами, работа с семенами, анализ состояния почвы и продумывание новых проектов создадут отличную основу для успешной дачной деятельности. Пусть ваши мечты о плодородном и красивом участке станут реальностью в наступающем сезоне!» — подытожил Чаплин.