Ориентируемся на почву: Дачникам назвали минусы раннего старта сезона из-за тёплой зимы

Зима в Центральной России в этом году удивляет необычно тёплой погодой, а также малым количеством снега. Многие дачники уже начинают строить планы на ранний старт сезона, однако спешить с этим не стоит, заявил в беседе c Life.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Даже если температура воздуха кажется благоприятной, почва может быть ещё недостаточно прогрета для посадок. Кроме того, раннее начало работ может привести к тому, что растения, высаженные слишком рано, пострадают от возвратных заморозков, которые в центральной России не редкость даже в апреле. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Опытные садоводы советуют ориентироваться не только на температуру воздуха, но и на состояние почвы. Если земля ещё холодная и влажная, лучше подождать, чтобы не повредить корневую систему растений. Также важно учитывать прогнозы синоптиков: если ожидается резкое похолодание, то с посадками стоит повременить.

«Тёплая зима — это не только вызов, но и возможность. Например, можно заняться подготовкой садового инвентаря, ремонтом теплиц или планированием будущих посадок. Если снега нет, то это отличное время для обрезки деревьев и кустарников, которые обычно остаются под снежным покровом до весны. Также можно провести обработку растений от вредителей, которые могут активизироваться раньше обычного из-за тёплой погоды», — добавил Чаплин.

Ещё один важный момент — это подготовка почвы. Если земля не промёрзла, можно начать вносить органические удобрения или перекапывать грядки. Однако важно помнить, что слишком ранняя обработка почвы может привести к её уплотнению, поэтому лучше дождаться пока земля немного просохнет.

Тёплая зима — это не только плюсы, но и риски. Например, отсутствие снежного покрова может привести к вымерзанию корневой системы растений, если вдруг ударят морозы, отметил Чаплин. Также тёплая погода способствует размножению вредителей, которые обычно погибают в холодные зимы. Поэтому важно быть готовым к возможным проблемам и заранее продумать меры защиты.

Ещё один риск — это раннее цветение плодовых деревьев. Если почки начнут распускаться раньше времени, а затем ударят заморозки, это может привести к потере урожая. Чтобы минимизировать риски, можно использовать укрывные материалы или дымовые шашки для защиты растений от холода.

По словам парламентария, теплая зима в Центральной России — это явление, которое заставляет задуматься о будущем наших садов и огородов. С одной стороны, она открывает новые возможности для раннего старта дачного сезона. С другой стороны, требует от дачников большей внимательности и готовности к неожиданностям. Главное — не спешить и действовать с оглядкой на природу. Ведь, как известно, у природы нет плохой погоды, есть только неподходящая одежда и неправильный подход к делу.

Так что, если вы мечтаете о раннем дачном сезоне, начните с подготовки: проверьте инвентарь, составьте план посадок и следите за прогнозами погоды. И помните, что природа всегда найдёт способ удивить нас, поэтому будьте готовы к любым сюрпризам, заключил Чаплин.