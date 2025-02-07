Пышногрудая красотка оголилась в Краснодаре и привлекла внимание полиции — видео

Пресс-служба краевого УМВД сообщила о начале проверки для установления личности водителя и его пассажирки. Первому грозит штраф в размере 2 тысяч рублей за перевозку людей вне кабины. Действия девушки же расценены как мелкое хулиганство. Ей может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток.