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6 февраля, 23:05

Пышногрудая красотка оголилась в Краснодаре и привлекла внимание полиции — видео

Девушка с голой грудью вылезла из люка Mercedes в Краснодаре, её ищет полиция

Молодая девушка оголила грудь в центре Краснодара, высунувшись из люка автомобиля Mercedes. Откровенный перфоманс запечатлели очевидцы. Произошедшим уже заинтересовалась местная полиция.

Откровенный перфоманс. Видео © Telegram / Краснодар | Телетайп

Пресс-служба краевого УМВД сообщила о начале проверки для установления личности водителя и его пассажирки. Первому грозит штраф в размере 2 тысяч рублей за перевозку людей вне кабины. Действия девушки же расценены как мелкое хулиганство. Ей может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток.

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Куда более крупный скандал недавно устроила супруга Канье Уэста Бьянка Цензори. Фотомодель пришла на церемонию вручения премии «Грэмми-2025» в полностью прозрачном платье без нижнего белья.

Обложка ©

Telegram / Краснодар | Телетайп

Антон Голыбин
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