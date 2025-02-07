Западу не удастся добиться заморозки украинского конфликта для перевооружения киевского режима. Россия не попадётся на эту уловку, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Дипломат напомнил, что союзники Киева хотят срочно поставить боевые действия на паузу из-за обрушения оборонных рубежей ВСУ на всей линии фронта. Перемирие необходимо им, чтоб снабдить Незалежную новым оружием и разместить там свои контингенты.

«Мы это всё видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», — подчеркнул Мешков в беседе с РИА «Новости».