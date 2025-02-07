Только в 2024 году через руки росссийских военных специалистов прошли свыше 90 образцов иностранного вооружения и техники. Это стало возможным благодаря поддержке киевского режима о стороны Запада, заявил замначальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин в интервью «Красной звезде».

«Только за прошедший год исследовано более 90 образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — Прим. Life.ru) иностранного производства», — отметил генерал-полковник.

Среди них оперативно-тактическая ракета ATACMS, гаубица М777, миномёт М224, ПТРК NLAW, защищённые автомобили Varta, Mastiff, Kirpi и другие образцы. Полученные сведения о западных разработках позволили лучше узнать их слабые места и дать войскам рекомендации по борьбе с врагом. Кроме того, произведена корректировка требований к российскому оружию.