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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 февраля, 02:38

Российские спецы изучили более 90 образцов иностранного оружия в 2024 году

Только в 2024 году через руки росссийских военных специалистов прошли свыше 90 образцов иностранного вооружения и техники. Это стало возможным благодаря поддержке киевского режима о стороны Запада, заявил замначальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин в интервью «Красной звезде».

«Только за прошедший год исследовано более 90 образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — Прим. Life.ru) иностранного производства», — отметил генерал-полковник.

Среди них оперативно-тактическая ракета ATACMS, гаубица М777, миномёт М224, ПТРК NLAW, защищённые автомобили Varta, Mastiff, Kirpi и другие образцы. Полученные сведения о западных разработках позволили лучше узнать их слабые места и дать войскам рекомендации по борьбе с врагом. Кроме того, произведена корректировка требований к российскому оружию.

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Также генерал-полковник сообщил, что российские системы ПВО стали эффективнее сбивать Storm Shadow и ATACMS. Результативность зенитного огня возросла благодаря работе отечественных учёных и инженеров, подчеркнул замначгенштаба.

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Антон Голыбин
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