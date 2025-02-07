Российские зумеры, миллениалы и иксы выбрали своего краша среди иностранных звёзд

Россияне разных возрастов назвали главного краша среди иностранных знаменитостей. Некоторые предпочтения представителей поколений Z, Y и X совпали, например, по Джонни Деппу одинаково фанатеют и зумеры, и миллениалы, и иксы. Однако во многом их вкусы разошлись, выяснил Life.ru.

Согласно исследованию онлайн-школы английского языка Skyeng, главным крашем поколения Z (1997–2012) оказался Илон Маск. Такой вариант выбрали 23% респондентов. На втором месте с отрывом в 1% идёт Билли Айлиш, а замкнул тройку лидеров Тимоти Шаламе (19%). Четвёртую и пятую позиции зумеры отдали Джонни Деппу (11%) и Селене Гомес (4%).

У поколения Y (1981–1996) топ крашей тоже возглавил Илон Маск (30%), а на второе место с результатом 25% вышел уже Леонардо ДиКаприо. Следом расположились Роберт Дауни-младший (11%), Бред Питт (9%) и Джонни Депп (6%).

Наконец, старички поколения X (1965–1980) отдали лидерскую позицию Бреду Питту (21%). Вторым в списке крашей иксов идёт Джонни Депп (19%), а «бронзу» внезапно завоевал Дональд Трамп (15%). Леонардо ДиКаприо и Тейлор Свифт разделили четвёртую строчку с результатом 11%