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Регион
7 февраля, 04:09

Замглавы МИД РФ Руденко: Запад «натофицирует» Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион всё активнее накачивается вооружением со стороны Соединённых Штатов и их союзников по НАТО, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Запад делает ставку на создание беспрецедентной по спектру задач и целей блоковой военно-политической архитектуры, отметил он в интервью газете «Известия».

«Под лозунгом неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона американцы и их союзники уже на практике «натофицируют» АТР. <…> Региональное пространство накачивается ударными вооружениями, в том числе в стратегическом, ядерном оснащении», — отметил Руденко.

По словам дипломата, большинство стран региона осознают возможные последствия действий НАТО. Он отметил, что альянс уже привел Европу к кризису безопасности, а теперь та уже угроза нависает над Азией, где никто не заинтересован в повторении югославского, ливийского, афганского или украинского сценариев.

Азиатские страны ориентированы на стабильность и развитие, а не на гонку вооружений, напомнил Руденко. В отличие от Запада с его принципом «кто не с нами, тот против нас», они делают ставку на равноправное сотрудничество. Доказательством этого стал рекордный интерес к ШОС и БРИКС — в 2024 году число заявок на вступление в эти объединения достигло максимума.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что желание НАТО вести «оборонительные» бои в зоне АТР приведёт их «в никуда». По его словам, действия альянса лишь подрывают региональную архитектуру безопасности.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Тимур Хингеев
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