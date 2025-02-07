Российские военные ликвидировали под Курахово группу колумбийских наёмников. Иностранцы погибли почти сразу после прибытия в Незалежную и даже не успели выучить язык, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Дзюба, который сложил оружие под Великой Новосёлкой в ДНР.

«Их было немного, до десяти человек, плюс-минус. Из них остался только один. Остальных «задвухсотило», — рассказал боец корреспонденту РИА «Новости».

Дзюба подчеркнул, что служил с колумбийцами в 48-м отдельном стрелковом батальоне. Иностранцы прибыли на Украину исключительно в целях заработка, так как после реформы на родине многих из них поувольняли из полицейского и армейского спецназа.