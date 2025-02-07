Дзюба сложил оружие в ДНР и рассказал о печальной судьбе колумбийских наёмников
Пленный боец ВСУ Дзюба: Наёмников из Колумбии убили раньше, чем они выучили язык
Российские военные ликвидировали под Курахово группу колумбийских наёмников. Иностранцы погибли почти сразу после прибытия в Незалежную и даже не успели выучить язык, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Дзюба, который сложил оружие под Великой Новосёлкой в ДНР.
«Их было немного, до десяти человек, плюс-минус. Из них остался только один. Остальных «задвухсотило», — рассказал боец корреспонденту РИА «Новости».
Дзюба подчеркнул, что служил с колумбийцами в 48-м отдельном стрелковом батальоне. Иностранцы прибыли на Украину исключительно в целях заработка, так как после реформы на родине многих из них поувольняли из полицейского и армейского спецназа.
Ещё одна группа иностранных наёмников недавно стала «добычей» российского ОТРК «Искандер». Ракета комплекса поразила расположение пособников ВСУ в Изюме. Среди ликвидированных оказались граждане Чехии, Словении, Румынии, Швеции и Норвегии.
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