Суд отправил в тюрьму мошенника, ставшего прототипом героя фильма «Шпион, которого не было»

Во Франции суд вынес обвинительный приговор в отношении британского мошенника, ставшего прототипом главного героя фильма «Шпион, которого не было». Ему назначили шесть лет заключения, пишет AFP.

Роберт Хенди-Фригард представлялся спецагентом британской службы MI5, чтобы «завербовать» девушек, с которыми он знакомился. Уже после втирания в доверие, аферист выуживал из жертв деньги. В фильме «Шпион, которого не было» его роль сыграл актёр Джеймс Нортон. Помимо полного метра, судьбе мошенника посвящён документальный мини-сериал «Самозванцы: в поисках непревзойдённого мошенника».

В 2005 году суд приговорил фигуранта к пожизненному заключению за похищения, обман и кражи общей суммой более миллиона фунтов стерлингов. Через четыре года апелляционный суд отменил его приговор, поскольку психологическое воздействие или давление в то время не считалось преступлением по британским законам.

С 2015 Роберт тихо жил во Франции под чужим именем и разводил биглей. В 2022 году мужчина наехал на пару жандармов, и они решили проверить его заводческую лицензию. От преследования он рванул в Бельгию, откуда был экстрадирован во Францию.