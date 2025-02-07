В 2024 году Россия впервые за десять лет экспортировала вертолёты в Южную Корею

В 2024 году Россия впервые с 2014 года отправила Южной Корее вертолёты, однако сократила экспорт запчастей для авиатехники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статслужбу.

Сеул импортировал из РФ частей летательных аппаратов на 5,2 миллиона долларов. За один год закупки сократились на 69,2% — до минимума с 2022 года. Азиатское государство приобрело части самолётов, вертолётов или беспилотников — на 2,9 миллиона долларов, а также винты — на 2,04 миллиона. На 261 тысячу долларов купили и российские шасси. Впервые с 2014 года были импортированы вертолёты суммой на 4,1 миллиона долларов.

Общий импорт российских летательных аппаратов и запчастей для Южной Кореи в 2024 году составил 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, Россия заняла девятое место.