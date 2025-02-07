Европейские банки ввели новые ограничения для россиян

Некоторые европейские банки значительно увеличили требования к минимальному остатку на счетах для россиян, сообщают юристы и управляющие активами, ссылаясь на недавние изменения. В последние месяцы эти требования могут достигать $15 миллионов, пишет РБК.

По словам Марка Ойгмана, сооснователя Smartgen Multi-Family Office, за последние полгода минимальные остатки выросли с $2 миллионов до $5, $10 и даже $15 миллионов. Это заставляет россиян переводить свои средства в более лояльные юрисдикции, такие как Израиль и США. Ойгман отметил, что клиенты с российскими паспортами уходят из европейских банков также из-за ужесточения контроля.

Инна Перелехова из IPN Partners добавила, что в конце 2023 года некоторые швейцарские банки начали закрывать счета клиентов с остатками более $20 миллионов, особенно если они продолжали получать доходы из России. Дело в том, что обслуживание россиян становится слишком дорогим из-за санкционных рисков, и банки вынуждены оптимизировать свои расходы.

Эксперты пояснили, что закрытие счетов для низкодоходных клиентов поможет улучшить отчётность банков по соблюдению санкций и сохранить высокомаржинальных клиентов.