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Регион
7 февраля, 07:56

Самолёт «Уральских авиалиний» распилили на пшеничном поле под Новосибирском

Работы по «распилу» A320, севшего в поле под Новосибирском. Обложка © VK / «Убинский вестник»

Работы по «распилу» A320, севшего в поле под Новосибирском. Обложка © VK / «Убинский вестник»

Самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний» был разобран на пшеничном поле под Новосибирском. По информации SHOT, разбор завершился сегодня, спустя полгода после аварийной посадки в сентябре 2023 года. Пригодные для дальнейшего использования детали будут применяться по назначению, в то время как сильно повреждённые части отправятся на утилизацию.

Изначально планировалось восстановление самолёта, но это оказалось экономически нецелесообразным из-за сложностей с транспортировкой.

Севший в поле под Новосибирском самолёт «Уральских авиалиний» начали разбирать
Севший в поле под Новосибирском самолёт «Уральских авиалиний» начали разбирать

Напомним, что 12 сентября 2023 года лайнер, следовавший из Сочи в Омск, столкнулся с отказом гидравлической системы и приземлился в поле из-за нехватки топлива. На борту находились 170 человек, включая 23 ребёнка, и никто не пострадал; пассажиры эвакуировались самостоятельно, а страховая компания выплатила каждому по 100 тысяч рублей.

Оксана Попова
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