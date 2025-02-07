Самолёт «Уральских авиалиний» распилили на пшеничном поле под Новосибирском

Самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний» был разобран на пшеничном поле под Новосибирском. По информации SHOT, разбор завершился сегодня, спустя полгода после аварийной посадки в сентябре 2023 года. Пригодные для дальнейшего использования детали будут применяться по назначению, в то время как сильно повреждённые части отправятся на утилизацию.

Изначально планировалось восстановление самолёта, но это оказалось экономически нецелесообразным из-за сложностей с транспортировкой.